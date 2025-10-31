본문 바로가기
현대해상·현대카드, 제휴카드 출시…최대 월 1만7000원 할인

문채석기자

입력2025.10.31 09:20

현대해상 보험계약 유지 시 혜택

현대해상 은 현대카드와 보험계약 유지 시 매달 최대 1만7000원을 깎아주는 제휴카드(CLCC) '현대해상 현대카드'를 출시했다고 31일 밝혔다.

현대해상·현대카드, 제휴카드 출시…최대 월 1만7000원 할인
보험료를 카드로 납입해야만 혜택을 받을 수 있던 기존 제휴카드와 차별화했다.


예를 들어 현대해상 장기보험을 은행 자동이체로 납입해도 혜택을 받을 수 있다. 현대해상 자동차보험 가입 고객도 보험계약만 유지하면 된다.

현대해상 보험계약을 유지 중인 고객은 전월 실적이 50만원 이상이면 1만2000원, 100만원 이상이면 1만7000원을 깎아준다.


보험을 유지하지 않아도 전월 실적이 50만원 이상이면 결제 금액의 0.5%를 M포인트로 적립할 수 있다.


현대해상 현대카드는 단일 카드 플레이트 디자인으로 출시됐다. 연회비는 3만원이다.

현대카드는 다음 달 30일까지 카드 공개를 기념해 신규 회원을 대상으로 연회비 캐시백 프로모션을 한다.


현대해상 관계자는 "현대해상 보험을 통해 보장서비스와 현대카드의 금융 서비스를 동시에 받을 수 있는 상품"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
