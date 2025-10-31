본문 바로가기
통합 앞둔 대한항공, '올해의 아시아 항공사' 선정

오현길기자

입력2025.10.31 08:50

CAPA "아시아 항공 바꿀 메가캐리어"

대한항공 은 세계적 항공 컨설팅 전문 기관 '아시아태평양항공센터(CAPA)'로부터 '올해의 아시아 항공사'로 선정됐다고 31일 밝혔다.


김태준 대한항공 국제업무실장(가운데)이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 '2025 CAPA 항공사 리더 서밋 아시아 시상식'에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공

김태준 대한항공 국제업무실장(가운데)이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 '2025 CAPA 항공사 리더 서밋 아시아 시상식'에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공

이 상은 올해 탁월한 전략과 리더십을 발휘하고 아시아 지역 항공산업 발전에 큰 영향을 주는 항공사에 수여한다. 심사위원단은 대한항공이 아시아나항공을 인수하는 과정에서 보여준 전사적인 역량과 합병 이후 세부적인 전략을 수립한 공로를 인정해 수상자로 선정했다.

양사의 통합 과정을 명확하고 체계적인 방식으로 추진한 역량을 높이 평가했으며, 이번 합병으로 출범하는 글로벌 '메가캐리어'가 궁극적으로 아시아 항공업계의 경쟁 구도를 바꿀 것으로 내다봤다. 아울러 대한항공의 브랜딩 전략과 기내 서비스, 노선 계획, IT 시스템 등 전 부문에 걸친 변화도 긍정적인 평가를 받았다.


대한항공 관계자는 "미래를 가늠할 중요한 시기에 보여준 전사적 노력과 역량을 글로벌 항공업계에서 인정한 것"이라며 "고객 경험의 새로운 기준을 제시하고 항공사 네트워크를 강화하는 등 최고 수준의 글로벌 항공사를 만드는 데 중점을 두고 성공적인 통합을 이뤄내겠다"고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
