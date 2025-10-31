본문 바로가기
NH-Amundi자산운용, 글로벌 책임투자 이니셔티브 PRI와 CEO 간담회

박형수기자

입력2025.10.31 08:46

NH-Amundi자산운용은 지난 13일 글로벌 책임투자 이니셔티브인 책임투자원칙(PRI)의 데이비드 앳킨(David Atkin) CEO와 최고경영자 간담회를 열었다고 31일 밝혔다.


PRI는 ESG를 투자의사 결정 과정에 통합하도록 지원하기 위해 2006년 UN 주도로 설립한 글로벌 최대 책임투자 이니셔티브다. 현재 전 세계 5000개 이상의 기관투자자가 약 128조 달러 규모의 자산을 PRI 원칙에 따라 운용하고 있다.

간담회에서 데이비드 앳킨 CEO는 "미국 도널드 트럼프 정부 출범 이후 ESG 후퇴에 대한 우려가 커졌다"면서도 "기후변화의 심각성과 재생에너지의 경제적 우위가 에너지 전환을 이끌고 있어 책임투자는 지속될 것"이라고 설명했다.


내년 PRI 설립 20주년을 맞아 서명기관 가입요건과 보고의무를 240개 항목에서 40개로 완화한 내부 정책 변화를 공유했다. NH-Amundi자산운용의 'Say on Climate 주주활동' 등 책임투자 우수 사례를 글로벌 서명기관과 공유하는 방안을 검토하기로 했다.


Say on Climate 주주활동은 투자대상 기업의 기후변화 대응 수준을 점검하고 개선을 촉구하는 수탁자 책임 활동이다.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표는 "한국의 책임투자는 초기 단계에 있디"며 "최근 신정부의 ESG 정책 추진으로 긍정적인 환경이 조성되고 있다"고 설명했다. 아울러 "PRI와 함께 한국을 포함한 아시아 지역 책임투자 발전을 위해 협력 활동을 강화하겠다"고 강조했다.


데이비드 앳킨 PRI CEO는 "국제 정세의 어려움에도 불구하고 PRI는 서명기관에 유리한 정책환경을 조성하기 위해 투자자들의 지지를 계속 유지할 것"이라며 "PRI의 관여 활동 재개가 한국 시장의 책임투자 발전을 위한 촉매 역할을 하고 NH-Amundi자산운용과 협력 관계의 토대를 마련하기를 바란다"고 말했다.


길 대표는 "한국의 대표적인 책임투자 운용사로서 앞으로도 PRI와 긴밀히 협력할 것"이라며 "한국뿐 아니라 아시아 전역에 우수사례를 전파하고 글로벌 스탠더드에 부합하는 책임투자 생태계를 구축할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 강조했다.


지난 13일 열린 CEO 간담회에 참석한 길정섭 NH-Amundi자산운용 대표(오른쪽 두번째)와 데이비드 앳킨 PRI CEO(오른쪽 세번째) 등이 기념사진을 촬영하고 있다. NH-Amundi자산운용.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
