본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

K콘텐츠 기업, 유럽·중국 라이선싱 시장서 1000억원대 실적

이종길기자

입력2025.10.31 08:42

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전년比 상담액 24%↑
오로라월드·더핑크퐁 등 참가

BLE 2025 한국공동관 현장 사진

BLE 2025 한국공동관 현장 사진

AD
원본보기 아이콘

국내 콘텐츠 기업들이 유럽과 중국 라이선싱 시장에서 1000억원대 실적을 올렸다.


문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 이달 영국 런던과 중국 상하이에서 열린 라이선싱 박람회에 한국 공동관을 조성해 상담 717건과 실적 7669만달러(약 1090억원)를 유도했다고 31일 밝혔다. 전년 대비 상담 건수는 50%, 상담액은 24% 늘었다.

런던 '브랜드 라이선싱 유럽'에는 대원미디어, 더핑크퐁컴퍼니, 오로라월드 등 열 기업이 참여했다. 상담 400건을 진행하며 실적 2017만달러(약 287억원)를 기록했다. 특히 오로라월드는 영국 유통사와 '팜팔스' IP를 활용한 문구·기프트 상품화 계약을 체결했다.


상하이 '차이나 라이선싱 엑스포'에는 스물다섯 기업이 참가해 상담 317건, 실적 5652만달러(약 803억원)를 기록했다. 오로라월드는 상하이 유로필드와 기프트용품 판권 계약을, 토이트론은 Zhome Trading과 상하이 수입박람회 참가 협약을 맺었다. 케이비전도 현지 기업과 박물관 기념품 제작 및 콘텐츠 공동 개발을 구체화하기로 했다.


BLE 2025 한국공동관 현장 사진

BLE 2025 한국공동관 현장 사진

원본보기 아이콘

유현석 콘진원 원장직무대행은 "K콘텐츠 IP가 산업 간 경계를 넘어 확장하고 있다"며 "내년에도 글로벌 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸어 담는 일본 은행들 "한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

K뷰티 싹 베낀 광저우 급습 현장…中공안은 방치

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기