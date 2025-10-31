문체부 '가족 친화·친환경' 등 우수 공공야영장 15곳 선정

문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 '2025년 우수 공공야영장' 15개소를 선정해 31일 발표했다.

문체부와 관광공사는 캠핑 이용객의 다양한 수요에 대응하고 공공야영장의 질적 향상을 도모하기 위해 2023년부터 우수 공공야영장을 선정해 발표하고 있다. 우수 공공야영장은 전국 지자체와 공공기관이 운영하는 야영장을 대상으로 공모를 거쳐 선정된다.

올해 공모는 가족(어린이) 친화 야영장, 친환경 야영장, 교통약자 배려 야영장, 반려동물 친화 야영장 등 4개 특화 분야로 구분해 진행됐다.

공모 결과 가족 친화 분야는 11개소, 친환경 분야는 3개소, 교통약자 배려 분야는 3개소, 반려동물 친화 분야는 1개소가 선정됐다. 이 중 2개 부문에 함께 선정된 야영장이 세 곳 있어서 최종 선정된 우수 야영장은 모두 15곳이다. .

경기 군포 초막골생태공원 느티나무야영장 [사진 제공= 문화체육관광부] AD 원본보기 아이콘

맹꽁이 생태체험 등 다양한 체험프로그램을 진행하는 군포시 '초막골생태공원 느티나무야영장'은 가족 친화 야영장에, 폐교된 초등학교와 자연 지형을 최대한 활용해 지속 가능한 야영장 모델을 제시한 경남 남해군 '한려해상국립공원 덕신야영장'은 친환경 우수 야영장에 선정됐다. 무장애 카라반을 설치하고 장애물 없이 공용 화장실 등을 이용할 수 있게 만든 전북 정읍시 '내장산국립공원 내장호야영장'은 교통약자 배려 우수 야영장에, 전 구역에서 반려동물 동반을 허용한 경기 여주시 '강천섬 캠핑장'은 반려동물 친화 우수 야영장에 선정됐다.

문체부와 관광공사는 선정된 야영장에 '분야별 우수 등록야영장' 현판을 수여한다. 또 관광공사 고캠핑과 대한민국 구석구석 누리집, 누리소통망(SNS)을 통해 우수 야영장에 대한 글을 게재할 예정이다. 아울러 이들을 내년도 '캠핑스쿨' 등 캠핑 관련 행사 개최지로도 활용할 계획이다.

문체부 김근호 관광산업정책관은 "올해 새로 선정된 우수 공공야영장 15개소는 우리나라 야영장의 질적 수준과 이용자들의 만족도를 높이는 모범사례가 될 것"이라며 "친환경, 교통약자 배려 등의 사례가 민간 야영장까지 확산하기를 바란다"라고 밝혔다. 또 "문체부는 국민이 안전하고 쾌적하게 캠핑을 경험할 수 있도록 관련 규제를 선진적으로 정비하고, 지방자치단체와 함께 등록야영장에 대한 지원도 꾸준히 이어나가겠다"고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>