[포토]신세계그룹, K상품 수출·역직구 네트워킹 성료

30일 웨스틴 조선 부산에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 스페셜 세션 ‘K-Product Supporter Networking’ 행사에서 한채양 이마트 대표(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)와 신세계그룹 주요 파트너사 CEO, 유통 및 마케팅 분야의 석학들이 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공
2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 '스페셜 세션(K-Product Supporter Networking)' 행사가 30일 웨스틴 조선 부산에서 진행됐다.
신세계 그룹과 대한상공회의소가 주관한 이번 행사에는 한채양 이마트 대표와 신세계그룹 계열사 임원진, 신세계그룹 주요 파트너사 CEO 200여명, 유통 및 마케팅 분야의 석학들이 참석했다.
행사에서는 K상품 수출 확대 전략, 글로벌 e커머스 역직구 성장 방안, 국내 중소 브랜드의 글로벌 진출 사례 등을 주제로 활발한 논의가 이뤄졌다.
