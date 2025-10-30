본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[포토]신세계그룹, K상품 수출·역직구 네트워킹 성료

김흥순기자

입력2025.10.30 18:04

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[경주APEC]CEO 서밋 스페셜 세션
웨스틴 조선 부산서 진행

30일 웨스틴 조선 부산에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 스페셜 세션 ‘K-Product Supporter Networking’ 행사에서 한채양 이마트 대표(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)와 신세계그룹 주요 파트너사 CEO, 유통 및 마케팅 분야의 석학들이 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공

30일 웨스틴 조선 부산에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 스페셜 세션 ‘K-Product Supporter Networking’ 행사에서 한채양 이마트 대표(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)와 신세계그룹 주요 파트너사 CEO, 유통 및 마케팅 분야의 석학들이 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공

AD
원본보기 아이콘

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 '스페셜 세션(K-Product Supporter Networking)' 행사가 30일 웨스틴 조선 부산에서 진행됐다.


신세계 그룹과 대한상공회의소가 주관한 이번 행사에는 한채양 이마트 대표와 신세계그룹 계열사 임원진, 신세계그룹 주요 파트너사 CEO 200여명, 유통 및 마케팅 분야의 석학들이 참석했다.

행사에서는 K상품 수출 확대 전략, 글로벌 e커머스 역직구 성장 방안, 국내 중소 브랜드의 글로벌 진출 사례 등을 주제로 활발한 논의가 이뤄졌다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기