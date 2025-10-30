본문 바로가기
Dim영역
골프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

경기일반

최가빈, 보기 없이 버디만 7개 '신바람'

노우래기자

입력2025.10.30 17:09

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

S-OIL 챔피언십 1R 1타 차 선두
2022년 데뷔 이후 우승 가뭄
2년 전 KG 레이디스 오픈 4위 최고 성적

4년 차 최가빈이 첫 우승 기회를 잡았다.


30일 제주도 서귀포시 엘리시안 제주(파72·6816야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 S-OIL 챔피언십(총상금 10억원) 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담았다. 7언더파 65타를 작성해 선두로 나섰다. 김수지 2위(6언더파 66타), 이다연과 장수연, 한지원, 문정민, 이지현3 등 5명이 공동 3위(5언더파 67타)에서 추격전을 벌이고 있다.

최가빈이 S-OIL 챔피언십 1라운드 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공

최가빈이 S-OIL 챔피언십 1라운드 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

최가빈은 첫 홀인 10번 홀과 11번 홀(이상 파4) 연속 버디로 기분 좋게 출발한 뒤 14, 17, 18번 홀에서 버디 3개를 보탰다. 후반에는 3번 홀(파3)과 마지막 9번 홀(파4)에서 버디 2개를 추가했다.

최가빈은 2022년 KLPGA 투어에 데뷔했지만 아직 우승이 없다. 2023년 9월 KG 레이디스 오픈 공동 4위가 개인 최고 성적이다. 올해도 29개 대회에 출전해 3차례 톱 10에 이름을 올렸다. 상금랭킹은 43위(2억5375만3199원)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기