LG이노텍, 3Q 영업익 2037억…전년비 56% 증가

고부가 카메라 모듈·반도체 기판 판매 확대

4분기 모바일 신모델 효과로 성장세 지속 전망

베트남·멕시코 신공장 증설로 글로벌 생산 효율 강화

전장 수주잔고 17조8000억원…5년 연속 증가

2030년 미래사업 매출 8조원 목표

LG이노텍이 고부가 카메라 모듈과 반도체 기판 판매 확대에 힘입어 3분기 실적 반등에 성공했다.

LG이노텍은 30일 공시를 통해 올 3분기 매출 5조3694억원, 영업이익 2037억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 5.6% 줄었지만 영업이익은 56.2% 늘었다.

회사 관계자는 "계절적 성수기 진입과 함께 고부가 카메라 모듈 및 RF-SiP(통신용 반도체 패키지) 공급이 증가했다"며 "우호적 환율과 광학·전장 등 사업부 수익성 개선 효과가 반영됐다"고 말했다.

4분기에는 모바일 신모델 출시 효과로 카메라 모듈과 RF-SiP 매출이 늘고, 글로벌 고객사향 FC-BGA(플립칩 기판) 제품 라인업 확대로 성장세가 이어질 전망이다.

박지환 LG이노텍 최고재무책임자(CFO)는 "베트남·멕시코 신공장 증설을 기반으로 글로벌 생산 효율을 높이고, 인공지능(AI) 기반 공정 혁신(AX)과 부품 내재화를 통해 원가 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

사업부문별로는 광학솔루션사업이 전년 대비 7.4% 감소한 4조4812억원의 매출을 기록했다. 모바일 신모델 양산에 따른 고부가 카메라 모듈 출하가 증가하면서 전분기보다는 46.8% 늘었다.

기판소재사업 매출은 전년 대비 18.2% 늘어난 4377억원, 전분기 대비 5.2% 증가했다. RF-SiP 중심의 반도체 기판 공급 확대로 매출이 확대됐다.

전장부품사업은 전년 대비 5.7%, 전분기 대비 3.3% 감소한 4506억원을 기록했다. 전방 산업 수요 둔화로 매출이 줄었지만 차량 조명 모듈 매출 증가세는 유지됐다. 3분기 기준 전장부품 수주잔고는 17조8000억원으로 5년 연속 증가세다.

LG이노텍은 차량 센싱·통신·조명 등 AD/ADAS(첨단운전자보조시스템) 부품, 고부가 반도체 기판, 로봇·드론·우주산업용 부품 등을 미래 성장축으로 삼아 2030년까지 관련 매출을 8조원 이상으로 확대한다는 목표를 제시했다.





박소연 기자



