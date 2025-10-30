본문 바로가기
창덕궁 탐방 멀티미디어 전자책 '달빛이 머무는 창덕궁' 공개

이종길기자

입력2025.10.30 09:12

게임처럼 전각 둘러보며 '별가루' 찾기
한·영 버전 무료 제공

창덕궁 탐방 멀티미디어 전자책 '달빛이 머무는 창덕궁' 공개
원본보기 아이콘

국가유산청과 국가유산진흥원은 30일 창덕궁 멀티미디어 전자책 '달빛이 머무는 창덕궁'을 공개했다.


이용자는 스마트폰과 PC로 접속해 창덕궁의 주요 전각을 게임처럼 탐방할 수 있다. 달토끼가 잃어버린 별가루를 찾아 떠나는 이야기를 따라가며 전각을 둘러보는 방식이다. 일월오봉도 카드 짝맞추기, 성정각 숨은그림찾기 등 미니게임을 완료하면 별가루를 얻는다.

전자책에는 창덕궁의 사계절 풍경을 담은 고해상도 사진과 영상도 포함됐다. 한국어·영어 버전을 모두 제공한다. 국가유산진흥원 누리집에서 무료로 볼 수 있다.


한편 국가유산진흥원은 멀티미디어북 시리즈로 전자출판대상에서 3년 연속 수상했다. 이번 작품을 포함한 전자책 다섯 종과 오디오북 일곱 종은 모두 무료로 공개돼 있다.


국가유산진흥원 관계자는 "국가유산을 친숙하게 접할 수 있도록 디지털 콘텐츠를 확대하겠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
