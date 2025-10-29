위성락 "트럼프, 韓핵잠수함 필요성 공감…조선업 협의체 출범키로"[경주APEC]

트럼프 "김정은과 적극 대화 할 준비돼"

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 이재명 대통령과 정상회담에서 한국이 핵 추진 잠수함을 필요로 하는 것에 공감을 표하고 후속 협의를 하자고 밝혔다. 또 두 정상은 양국 조선업 협력을 위한 협의체를 출범시키기로 뜻을 모았다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 정상회담장으로 이동하며 대화하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

위성락 국가안보실장은 이날 오후 한미 정상회담 결과 브리핑에서 "트럼프 대통령은 동맹에 대한 한국의 적극적인 역할을 높이 평가하고 북한 핵잠수함 건조 역량에 따라 한국이 핵잠수함을 필요로 한다는 데 공감을 표하고 후속 협의하자고 했다"고 설명했다.

앞서 이 대통령은 이날 국립경주박물관에서 개최한 트럼프 대통령과의 정상회담에서 "핵 추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 트럼프 대통령이 결단해 달라"고 말했다.

위 실장은 트럼프 대통령이 한국의 선박, 잠수함 건조 능력을 포함한 제조업을 높이 평가했다며 한국과의 협력에 높은 기대감을 표했다고 했다.

위 실장은 "(트럼프 대통령은) 조선업 협력 관련해 수시로 한국의 우수한 조선 기술이 미국 조선 현대화와 역량 강화에 크게 기여할 수 있을 거라고 했다"며 "두 정상은 가시적인 성과를 빠른 시일 내에 도출할 수 있도록 노력하자고 했다"고 말했다.

특히 "양국 당국 간 조선업 협력 협의체를 출범시키기로 했다"고 밝혔다.

위 실장은 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 관련해선 "김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다면서 김 위원장이 원하면 언제든 다시 한반도 평화와 안정을 위해 적극적인 대화를 할 준비가 돼 있다고 했다"고 말했다.

이어 "방한 계기로 북미 정상이 만날 가능성은 적은 것으로 봐야겠지만 트럼프 대통령이 김 위원장과 만날 의지를 갖고 있는 만큼 북미 간 계속해서 만남 기회를 모색할 것으로 생각된다"고 덧붙였다.

또 위 실장은 트럼프 대통령이 이 대통령에게 "어려운 일 있으면 아무 때나 연락하라고 언급하며 친근함을 보여줬다"고 설명했다.

위 실장은 "트럼프 대통령은 이 대통령을 다시 백악관으로 초대하고 싶다고 했다"며 "이 대통령은 사의를 표하고 편리한 시기를 찾자고 답했다"고 말했다.





경주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



