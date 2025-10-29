본문 바로가기
[경주APEC]"日 다카이치 총리, 시진핑 주석과 31일 첫 정상회담 조율"

문혜원기자

입력2025.10.29 17:23

중국과 일본 정부가 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리 간 첫 정상회담을 열게 될 전망이다.


다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

교도통신은 29일 정부 관계자를 인용해 시 주석과 다카이치 총리간 첫 정상회담을 오는 31일 여는 방향으로 조율 중이라고 보도했다.

회담이 성사되면 시 주석과 지난 21일 취임한 다카이치 총리 간 첫 정상회담이 된다.


시 주석은 오는 30일부터 2박 3일간 국빈 방한하며, 다카이치 총리도 같은 날 방한해 다음 달 1일 귀국할 예정이다.


앞서 왕이 중국 외교부장은 지난 28일 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 통화에서 "중국은 일본 새 내각이 보낸 몇몇 긍정(積極)적 신호에 주목했고, 고위급 교류는 중일 관계 발전에 중요한 의의를 갖는다"며 "새 내각이 대(對)중국 교류의 '첫걸음'을 잘 내딛고 '첫 단추'를 잘 끼우기를 희망한다"고 말했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
