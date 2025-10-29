국힘 미디어특위, 최민희 '갑질 의혹' 與 을지로위원회에 신고

사무국 방문 막혀 온라인 신고서 제출

국민의힘 미디어특별위원회(이하 미디어특위)는 29일 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 행정실 직원 및 방송사 대상 갑질 의혹으로 더불어민주당 을지로위원회에 신고했다.

이날 신고에는 문호철 미디어특위 수석부위원장, 이준우 미디어대변인, 박대기 미디어특위 부위원장, 이종배 서울시의원, 강대규 변호사, 이재능 미디어대변인 등이 참여했다. 을지로위원회는 '을(乙)'들의 목소리를 지키자는 취지로 2013년 설립된 더불어민주당 내 위원회다. 미디어특위는 "갑질에는 여야가 없다"며 을지로위원회를 찾았다.

최 위원장은 국정감사 기간 중 국회 사랑재에서 열린 딸 결혼식 모바일 청첩장에 카드 결제 버튼을 포함해 논란을 샀다. 이후 국회 본회의장에서 포착된 휴대전화 화면에 피감기관 관계자들로부터 고액의 축의금을 받은 정황이 드러나 논란이 커지기도 했다. 문제가 확산되자 최 위원장은 카드 결제 기능을 삭제하고 축의금을 반환하기 위해 명단과 금액을 전달한 것이라는 해명을 내놨다.

이 외에 특위는 ▲지난 20일 MBC 비공개 업무 보고 자리에서 최 위원장이 본인 관련 보도에 불만을 제기하며 MBC 보도본부장을 문책하고 퇴장시킨 점 ▲과방위 소속 행정직원에 대한 갑질 의혹 등에 대해 문제를 제기했다.

미디어특위는 이날 국회의원회관 을지로위원회 사무국(을지로국)을 직접 방문해 신고서를 제출하려 했으나 사무실이 잠겨 있고 응답이 없어 신고서를 전달하지 못했다. 이에 을지로위원회 위원장인 민병덕 민주당 의원실을 찾아 서류 제출을 요청했지만 민 위원장의 보좌진이 "위원장은 외부 일정 중"이라며 접수를 거절했다는 설명이다.

미디어특위는 해당 신고서를 이메일을 통해 제출했다. 문 수석부위원장은 "을지로위원회는 여야를 막론하고 사회적 약자 편에 서야 하는 위원회"라며 "자당 인사에 대한 의혹이라고 외면한다면 그것이야말로 '내로남불'이자 제 식구 감싸기"라고 비판했다.

미디어특위는 을지로위원회의 공식 답변을 기다리면서 최 위원장에 대한 민주당의 철저한 조사와 신속한 조치를 엄정히 지켜보겠다는 방침이다.





