카카오 사회공헌 플랫폼, 누적 기부금 1000억원 달성

내달 30일까지 매달기부 참여 이벤트

카카오는 사회공헌 플랫폼 카카오같이가치가 누적 기부금 1000억원을 돌파했다고 29일 밝혔다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 5,700 등락률 +8.95% 거래량 8,224,973 전일가 63,700 2025.10.29 11:40 기준 관련기사 [특징주]카카오, 챗GPT 탑재에 6%대 강세네이버·카카오, 행안부와 손잡고 'AI 국민비서' 만든다(종합)카톡에 'AI 국민비서' 생긴다…행안부와 공공서비스 혁신 업무협약 전 종목 시세 보기 close 에 따르면 올해로 18주년을 맞이한 카카오같이가치는 지금까지 580만명의 기부자가 7000만건의 기부에 참여했다. 대한민국 국민 10명 중 1명이 카카오같이가치를 통해 나눔에 참여한 셈이다.

지난 3월 경남과 경북, 울산 등지에서 발생한 산불 피해 복구 지원에 가장 많은 기부금인 111억이 모였고, 2020년 코로나19 극복에 53억9000만원, 2023년 튀르키예·시리아 지진에 47억8000만원이 모였다.

2007년 첫선을 보인 카카오같이가치는 참여기부, 같이기부, 매달기부 등 일상 속 기부 문화를 확산시키고 있다. 현재까지 누적 2만개의 공익 프로젝트가 개설됐으며 재난 긴급 모금, 아동·청소년 지원, 반려동물 보호, 환경 개선 등 다양한 주제로 나눔이 이어졌다.

카카오는 이번 1000억원 달성을 기념해 내달 30일까지 '매달기부 참여 이벤트'를 진행한다. 매달기부는 지난해 3월 출시한 서비스로 ▲아이들의 꿈 ▲동물 친구들 ▲푸른 지구 ▲차별 없는 세상 ▲소중한 이웃 ▲더 넓은 사회 등 6개 주제 중 하나를 선택해 정기 기부할 수 있다. '골고루 기부'를 선택하면 여러 주제 중 매월 한 곳에 자동 분배된다.

카카오 권대열 ESG위원장은 "앞으로도 카카오같이가치는 '쉬운 기부의 시작'이라는 슬로건 아래, 더 많은 사람들이 일상 속에서 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



