KMI, 내수면어업 허가·신고 제도 개선 방안 연구 발표

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 '내수면어업 허가·신고 제도 개선방안 연구'를 발표하고, 내수면어업의 합리적 관리와 지속가능한 발전을 위한 법·제도 개선 방향을 제시했다.

이 연구는 전체 수산업의 0.2% 수준으로 생산량이 미미해 정책적 사각지대에 놓였던 내수면어업을 대상으로 진행됐다.

2019년 '내수면어업법'에서 내수면 양식 분야가 '양식산업발전법'으로 문법 되면서 법 적용 범위가 협소해졌고, '수산업법'과 '수산자원관리법' 준용 과정에서 규정 해석이 모호해 지자체별 행정 처리 방식이 달라 민원이 빈번하게 발생하는 상황이었다.

연구책임자인 최순 어업·양식산업연구실장은 "지자체별로 내수면어업 허가 기준이 상이해 현장 혼란이 발생하고, 타 지역민의 허가 신청으로 인한 행정 부담과 민원도 적지 않다"며 "내수면어업의 특성과 지역 실정을 반영한 합리적 제도 운영이 필요하다"고 전했다.

연구에서는 허가 신청 시 주소지 조건 명확화, 허가 개수 제한, 신고어업 주소지 조건과 효력상실 요건, 허가 지위 승계·변경·폐업 조항 신설, 허가대장 기록·관리 조항 신설, 허가·신고 처리기간 수정 등 6가지 주요 개선 방안을 제안했다.

특히 내수면어업 허가·신고제도의 효율적 운영을 위해 관련 법령 개정 등 제도 정비의 필요성을 강조했다.

KMI 조정희 원장은 "내수면어업 허가·신고제도 개선은 지속가능한 내수면어업 발전을 위한 필수 과제"라며 "이번 연구가 내수면어업의 합리적 운영과 정책 수립에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

