이노션 신임 대표에 김정아 부사장…광고인 출신 여성 CEO 등극

제작 CD출신, 이노션 19년 근무

크리에이티브·AI 결합 새로운 콘텐츠 시도

제2 도약 기대감 상승

현대자동차그룹 계열사인 이노션은 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 김정아 부사장이 다음 달 1일자로 대표이사 사장에 취임한다고 29일 밝혔다.

김정아 이노션 신임 대표이사 사장. 이노션 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 창립 20주년을 맞는 이노션은 현업 광고인 출신의 여성 최고경영자(CEO) 시대를 열었다. 이노션 측은 "김 부사장은 지난 20여년간 이노션의 성장을 최전선에서 함께 만들어온 키플레이어"라며 "창의력을 근간으로 이노션의 챕터2를 준비해 나갈 리더십을 갖췄다"고 설명했다.

김 신임 대표는 2006년 이노션에 입사해 ▲상무(2014년) ▲전무(2020년) ▲부사장(2023년) 승진 후 2년 만에 최고경영진으로 등극했다.

이화여대 국어국문학과와 연세대 광고홍보학 석사 출신인 김 사장은 1996년 광고업에 입문한 이래 30여년 동안 현대차그룹을 비롯해 한화그룹, 구글코리아, 도미노피자 등 국내외 굴지의 기업들 브랜드 캠페인을 제작하고 총괄해 왔다.

그간 숱한 화제작을 만들며 국제광고제 수상만 300여회를 기록했고, 이노션 크리에이티브 경쟁력을 세계적인 수준으로 이끌어 왔다. 칸 라이언즈, 뉴욕 페스티벌, 클리오 어워즈 등 세계 최고 권위의 국제광고제에서 심사위원을 여러 차례 역임해 대한민국 광고업의 위상을 높이는 데도 기여했다.

2020년과 2021년에는 2년 연속 글로벌 광고 전문지 '캠페인 브리프 아시아'가 선정한 '한국 크리에이티브 디렉터 1위'를 차지했으며, 2023년에는 혁신적인 아이디어를 통해 세상을 바꾼 커뮤니케이션 리더에게 표창하는 애드아시아 CMG어워드 산업 리더 부문에 선정돼 개인으로는 유일하게 본상을 수상했다.

대표작으로는 자동차 광고이지만 영상 속에 차가 등장하지 않는 현대차 쏘나타 광고(2013년), 7년째 대행을 맡고 있는 한화그룹 기업 PR 캠페인, 극장에서 유료상영을 시도해 큰 호평을 받아 올해 세계 최대&최고 권위의 '칸 라이언즈'에서 최고상인 '그랑프리'를 수상한 '밤낚시' 캠페인 등이 있다.

김 사장은 "크리에이티브라는 업의 본질을 바탕으로 광고 영역을 벗어난 새로운 비즈니스를 끊임없이 창출해 최고의 마케팅 기업으로 도약할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"며 "글로벌 사업영역 확대와 디지털 콘텐츠 역량 강화를 통해 사업 포트폴리오를 고도화하고 고객 다변화에도 주력할 방침"이라고 포부를 밝혔다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>