[포토] 개회사하는 최태원 대한상공회의소 회장

최태원 대한상공회의소 회장이 28일 경주 화랑마을 어울마당에서 열린 ‘2025 APEC CEO 서밋 환영만찬’에 참석해 개회사 하고 있다.







