경찰, GIST 직원 6명 입건…채용 조작·법카 유용

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.28 14:45

광주과학기술원(GIST) 산하 연구소에서 연구직 채용 서류를 조작하고 법인카드를 사적으로 사용한 전·현직 직원들이 경찰 수사를 받고 있다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서는 28일 업무상 배임, 사기, 위계에 의한 공무 방해 등 혐의로 한국문화기술연구소 현직 직원 3명과 전직 직원 3명 등 6명을 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.


현직 3명과 전직 1명 등 4명은 연구직 근로자 2명을 채용하는 서류 심사에서 고득점자 2명을 합격시켜야 함에도 3순위 지원자를 합격시킨 혐의를 받고 있다. 이들은 서류 심사 점수를 조작해 특정 지원자를 채용한 것으로 조사됐다.

또 다른 전직 직원 2명은 2022년 11월부터 최근까지 28차례에 걸쳐 법인카드를 사적으로 사용하거나 청각장애인 대상 물품 사용료 등을 가로채는 등 약 1,100만원을 편취한 혐의를 받고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
