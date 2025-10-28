본문 바로가기
전남사랑의열매, 기업사회공헌 네크워크 간담회

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.28 14:43

숏뉴스
전남사회복지공동모금회가 나눔명문기업 활성화를 위한 사회공헌 네트워크 간담회를 개최했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 나눔 명문기업 활성화를 위한 사회공헌 네트워크 간담회를 개최했다고 28일 밝혔다.


이날 여수 GS칼텍스에서 진행된 간담회에는 ▲GS칼텍스㈜ ▲여천NCC㈜ ▲한국바스프㈜ ▲남해화학㈜ ▲DL케미칼㈜ ▲여수산업단지공장장협의회 ▲㈜LG화학 ▲한화솔루션㈜ ▲폴리미래㈜ ▲롯데케미칼㈜ ▲금호석유화학㈜ ▲여수상공회의소 등 12개 기업과 전남 사랑의열매 이현승 팀장, 배정봉 팀장 등 임직원이 참석했다.

이번 간담회는 전남 나눔명문기업 사회공헌 협력 강화를 통해 나눔명문기업 프로그램을 활성화하고, 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.


간담회 주요 내용으로는 ▲전남 사랑의열매 나눔 명문기업 현황 공유 ▲나눔 명문기업 제도 및 가입 제안 설명 ▲나눔 명문기업 2025년 운영성과 및 향후 추진 방향 논의 등을 진행해 사회공헌 활성화를 도모했다.


이번 간담회에는 나눔 명문기업 가입 기업뿐만 아니라 향후 참여를 희망하는 기업들도 함께해, 다양한 시각에서 사회공헌의 방향을 논의했다.

이현승 전남 사랑의열매 팀장은 "기업들이 단순한 기부를 넘어 지역과 함께 성장하려는 마음으로 나눔을 실천해주셔서 진심으로 감사하다"며 "이번 만남이 기업 간 상생의 의미를 되새기고, 지역사회를 더욱 따뜻하게 만드는 출발점이 되길 바란다"고 전했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
