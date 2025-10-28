본문 바로가기
김병수 시장 "겨울철 복지 사전점검·바다·강 등 자원 체계적 관리" 지시

이종구기자

입력2025.10.28 08:18

숏뉴스
김병수 김포시장, 주요 시민편의 시정 현안 점검 실시
겨울철 복지 사각지대 해소 위한 면밀한 사전점검 주문

경기 김포시는 27일 시청 대회의실에서 열린 10월 확대간부회의를 통해 연말 사업 마무리와 내년도 시정추진 준비 등 주요 현안을 점검하고 분야별 추진현황을 논의했다.

김포시가 지난 27일 시청 대회의실에서 열린 10월 확대간부회의를 통해 연말 사업 마무리와 내년도 시정추진 준비 등 주요 현안을 점검하고 분야별 추진현황을 논의하고 있다. 김포시 제공

김포시가 지난 27일 시청 대회의실에서 열린 10월 확대간부회의를 통해 연말 사업 마무리와 내년도 시정추진 준비 등 주요 현안을 점검하고 분야별 추진현황을 논의하고 있다. 김포시 제공

이날 회의를 주재한 김병수 김포시장은 "각 부서는 연말까지 사업의 안정적 마무리에 만전을 기하고 새해를 대비한 내년도 사업계획을 철저히 준비할 것"을 강조했다.


이와 함께 갑작스럽게 추워진 날씨에 대비한 폭설, 화재 등 겨울철 재난·재해 예방대책을 철저히 시행할 것을 전 공직자에게 당부했으며, 특히, 동계 한파를 앞두고 복지 사각지대에 있는 대상자가 발생하지 않도록 저소득층, 어르신, 각종 복지시설에 대한 세밀한 점검을 주문했다.

아울러 시민이 피부로 체감하는 편의 증진을 위해 2026년 시정 추진 방향을 내년도 본예산 편성 단계부터 신중하고 빈틈없이 계획을 준비할 것을 지시했다. 관내 공원, 도로 등 시민편의 시설 및 인프라 관리 운영 방안을 시민 맞춤형으로 변화시키기 위한 각종 협의 및 행정절차에도 공직자의 적극적인 대응이 필요함을 강조했다.


마지막으로 김병수 시장은 그간 철책으로 인해 관심 받지 못한 바다와 강, 섬 등 김포시가 가지고 있는 다양한 자원의 잠재력을 발굴해 김포만의 특색 있는 성장 방향을 제시할 수 있도록, 자원에 대한 효과적 보존과 체계적 관리 방안 마련을 지시했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

