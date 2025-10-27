中인민은행 "국채매입 재개"…통화정책 완화 방침

판궁성 행장 "채권시장 양호"

중국이 올해 초 국채 금리가 하락하고 위안화 가치가 떨어지면서 중단했던 국채 매입을 재개하기로 했다.

중국 관영 신화통신은 27일 중국 중앙은행인 인민은행이 공개시장을 통한 국채 매입을 재개할 것이라고 발표했다고 보도했다.

판궁성 인민은행장은 이날 열린 '2025 금융가 포럼 연례회의' 개막식에서 "현재 채권시장이 전반적으로 양호하게 운영되고 있다"며 이러한 방침을 밝혔다.

판 행장은 "계속해서 지원적 통화정책 기조를 유지하고 적절히 완화한 통화정책을 실시하며 여러 통화정책 수단을 종합적으로 활용해 단기, 중기, 장기적인 유동성을 제공할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 올해 1월 인민은행은 국채 시장에서 수요가 공급을 초과했다면서 국채 매입을 잠정 중단한다고 발표한 바 있다.

당시 투자자들이 안전자산을 선호함에 따라 중국 국채 수익률(금리)이 사상 최저 수준을 기록했다. 채권 금리 하락은 채권 가격 상승을 뜻한다. 채권 금리 하락에 따라 위안화 가치 또한 약세를 거듭했다.

이날 판 행장은 가상화폐 관련 투기 행위에 대한 단속도 계속할 것이란 방침도 밝혔다. 또 해외 스테이블코인의 발전 상황을 면밀히 추적 평가할 것이라고 덧붙였다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



