포스코홀딩스, 3분기 영업이익 6390억…3분기 연속 개선세

철강사업 회복·원가경쟁력 강화로 실적 견조

포스코홀딩스는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 6390억원으로 지난해 같은 기간보다 13.5% 줄었다고 27일 공시했다. 매출액은 같은 기간 5.8% 감소한 17조 2610억원을 기록했다. 당기순이익은 3870억원으로 전년 동기 대비 22% 줄어들었다.

회사는 글로벌 경기 둔화와 보호무역주의 확산 등 불확실성 속에서도 철강사업의 실적 회복에 힘입어 전 분기 대비 영업이익은 320억원, 순이익은 3030억원 늘며 3분기 연속 개선세를 이어갔다고 설명했다.

철강사업은 지난해 4분기 저점을 지나 3분기 연속 영업이익과 순이익이 증가했다. 철강제품 판매 가격 하락으로 매출은 소폭 감소했지만, 가동률 회복과 원가 절감 노력으로 수익성이 개선됐다. 포스코(별도 기준)는 영업이익 5850억원, 영업이익률 6.6%를 기록했다.

이차전지소재사업은 양극재 판매량 증가와 리튬 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입으로 적자 폭이 줄었다. 포스코퓨처엠은 지난 6월 준공한 전구체 공장 본격 가동에 따라 양극재 판매가 늘면서 매출과 영업이익이 모두 증가했고, 순이익은 흑자로 전환했다.

인프라 부문에서는 포스코인터내셔널이 하절기 전력수요 확대에 따른 발전사업 수익과 호주 세넥스 가스전 판매 증가로 견조한 실적을 유지했다. 반면 포스코이앤씨는 신안산선 사고 관련 손실 추정액 반영과 안전점검을 위한 공사현장 일시 중단으로 영업이익이 감소했다.

포스코홀딩스는 이날 저수익·비핵심 자산 정리를 포함한 구조개편 성과도 함께 공개했다. 올해 3분기 총 7건의 구조조정을 통해 약 4000억원의 현금을 창출했다. 오는 2027년까지 63건의 추가 개편을 통해 1조2000억원의 현금을 확보하고 재무건전성을 강화할 계획이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>