전남도, 전복산업 위기 극복...금융 등 지원 확대

시설 감축 등 5대 맞춤형 지원 추진

김영록 전라남도지사가 27일 도청 브리핑룸에서 금융지원, 유통혁신 등 전복 산업 위기 극복 5대 시책을 발표하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 전복 산지 가격 하락과 어가 부채 누적, 소비 둔화 등으로 어려운 전복 양식어가의 경영 위기를 해소하기 위해 생산량, 금융지원, 유통구조 개선 등 분야별 지원책을 마련해 단계적으로 추진한다고 밝혔다.

전남의 전복 생산량은 종자 생산과 양식 기술 발달, 가두리 시설량 증가 등이 맞물리면서

2014년 8,887톤에서 2024년 2만 3,355톤으로 10년 동안 163% 늘었다. 반면 전복 산지 가격은 과잉 생산과 소비 둔화로 같은 기간 절반 수준으로 하락해 어가의 경영 부담이 가중되고 있다.

여기에 주요 전복 생산지역 양식어가의 평균 대출 규모는 1억 2,000만 원으로 전국 어가 평균 부채(7,083만 원)의 1.6배 수준에 달해 재정부담이 심화되고 있다.

이에 전남도는 ▲전복 가두리 시설 감축 지원 ▲소규모·영세 어가 금융안전망 구축 ▲대출구조 개선 ▲전복 제품 국산화 및 브랜드화 지원 ▲원스톱 통합거점센터 조성 등 5대 맞춤형 지원사업을 추진한다.

우선 전복 공급 과잉을 완화하고 산지 가격을 안정시키기 위해 앞으로 5년간 총 320억 원을 들여 전복 가두리 시설 10만 칸을 단계적으로 감축할 계획이다.

특히 올해는 시범사업으로 지방비 15억 원을 들여 감축을 희망하는 어가에 시설 해체·철거 및 폐기물 처리비 등을 지원해 자발적인 참여를 유도하고 있다. 앞으로 국비 확보를 통해 감축 규모를 확대할 방침이다.

전복 양식어가의 경영 부담을 덜기 위한 금융안전망도 구축한다. 연 매출 5억 원 미만, 300칸 이하 영세·소규모 어가를 대상으로 신용보증 지원 규모를 150억 원으로 확대해 운영자금을 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.

전복 양식어가의 대출 상환 부담을 줄이기 위해 2030년까지 25억 원을 투입한다. 정책자금 대출 이자 지원 기간을 기존 3년에서 5년으로 연장하고, 현행 수산 정책사업의 상환 기간을 7년에서 20년으로 일괄 확대하도록 관계 부처에 건의할 방침이다.

전복 소비 촉진과 수요 창출을 위해 우리나라 대표 식품 대기업과 MOU를 추진한다. 수입산 전복으로 생산되던 기존 제품을 대신해 국내산 전복으로 만든 프리미엄 죽(가칭 'OK 남도 전복죽') 10만여 개를 내년 상반기 중 출시할 예정이다.

전복 위판부터 가공, 선별, 저장, 물류 기능을 갖춘 원스톱 통합거점센터를 구축해 유통구조를 개선하고, 위생적이고 안정적인 대량 판매를 지원한다. 2026년 수산물 산지 거점 유통센터(FPC) 해양수산부 공모사업에도 적극 대응키로 했다.

김영록 전남도지사는 "전복 산업이 과잉 생산과 가격 하락 등으로 어려움을 겪는 만큼 어업인이 현장에서 체감할 수 있는 5대 맞춤형 지원사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>