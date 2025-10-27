본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

삼척시, '외국인 행복삼척 살아가기' 영월 나들이 프로그램 '호응'

이종구기자

입력2025.10.27 12:53

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼척시가족센터, 강원대 유학생 대상 '영월 STORY' 진행
한국서 유학 생활 적응 도움·학업 스트레스서 벗어나 재충전 계기

강원도 삼척시가족센터(센터장 박나윤)는 지난 25일 강원대학교 도계캠퍼스에 재학 중인 외국인 유학생 63명을 대상으로 '강원대 유학생들이 만드는 영월 STORY' 나들이 프로그램을 진행하였다.

삼척시가족센터가 지난 25일 강원대학교 도계캠퍼스에 재학 중인 외국인 유학생 63명을 대상으로 '강원대 유학생들이 만드는 영월 STORY' 나들이 프로그램을 진행하고 있다. 삼척시 제공

삼척시가족센터가 지난 25일 강원대학교 도계캠퍼스에 재학 중인 외국인 유학생 63명을 대상으로 '강원대 유학생들이 만드는 영월 STORY' 나들이 프로그램을 진행하고 있다. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 외국인 유학생들이 학업에서 벗어나 재충전의 시간을 갖고 한국 생활에 보다 원활히 적응할 수 있도록 지원하기 위해 마련되었다.


외국인 유학생들의 높은 기대 속에, 먼저 영월의 '젊은달 와이파크'를 방문하여 이색적인 전시 공간을 관람하고 사진을 찍으며 한국 문화의 감성을 체험했다. 이어 '뗏목 체험'을 통해 영월의 맑은 강 위를 가르며 자연의 아름다움을 만끽했고, 마지막으로 '와인 족욕 체험'을 하며 여유와 힐링의 시간을 가졌다.

한 유학생은 "강원도의 아름다운 자연 속에서 친구들과 함께 잊지 못할 추억을 만들어 행복했다"며 감사의 마음을 전했다.


박나윤 센터장은 "나들이 프로그램에 적극 협조해 주신 강원대학교 국제화팀에 감사드린다"며 "이번 영월 나들이를 통해 외국인 유학생들이 한국의 다채로운 문화와 자연을 체험하고 서로 소통하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다. 앞으로도 외국인 유학생들이 한국 생활에 잘 적응하고 성공적인 유학 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 전했다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기