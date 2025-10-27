본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

60년 넘은 서울 신중앙시장 대변신… 열린지붕 얹은 열린시장으로

배경환기자

입력2025.10.27 08:41

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'디자인 혁신 전통시장 사업' 추진
전통 느낌 목구조·쉼 공간 설치 등

조성된 지 60년을 넘어선 서울 중구 신중앙시장이 독창적 디자인을 접목한 시장으로 탈바꿈한다. 내외국인 관광객 유입이 늘어나며 시장이 활력을 띠고 이른바 '힙당동'(힙＋신당동)의 새 중심지로 떠오를 것으로 기대된다.


27일 서울시에 따르면 신중앙시장을 대상으로 한 '디자인 혁신 전통시장 조성사업'이 본격 추진된다.

신중앙시장 디자인 혁신사업 조감도. 서울시

신중앙시장 디자인 혁신사업 조감도. 서울시

AD
원본보기 아이콘

시는 지난 2월 디자인·설계공모 공고 후 4∼6월 전문가 심사를 거쳐 (주)요앞 건축사사무소·티씨에이건축연구소의 공모안을 당선작으로 선정했다. 지난달 중순 설계용역 착수보고회를 개최했으며 지난달 말에는 상인설명회를 열어 관계자 의견을 들었다. 이번 사업은 내년 말까지 진행되며 15억원의 사업비가 투입된다.

1962년 문을 연 신중앙시장은 길이 275ｍ, 면적 4095㎡의 시장이다. 도매시장으로 시작한 탓에 시장 구조가 상업활동 위주로 설계돼 방문객이 이용하기에 불편한 점이 있었다. 또 상인들은 시설 노후화로 비가 많이 오는 날에는 천장에 설치된 아케이드를 따라 빗물이 새는 등의 문제를 겪었다.


신중앙시장에는 디자인·설계공모 당선작인 '루프 웨이브(roof wave)'가 적용된다. 신당동 골목의 새로운 물결이 시장 지붕으로 이어지고, 지역 전체를 활성화한다는 의미를 담았다. 디자인·설계안에 따르면 신중앙시장의 낡은 아케이드는 기둥만 남겨둔 채 목재를 사용한 목구조물로 변경하고 채광을 강화한다. 또 16개 골목별로 지나는 시민들이 자연스럽게 시장으로 유입될 수 있도록 출입문처럼 보이는 '열린 지붕'을 설치한다.


9개의 지하 연결 입구는 그대로 유지하되 방문객이 잠시 앉아 쉬어갈 수 있는 계단식 구조물을 조성하기로 했다. 이밖에 현재 복잡하게 얽힌 상태로 노출돼있는 배전선도 모두 이 계단 안에 숨겨 넣어 깔끔하게 정비한다. 정문 입구에는 전통건축 느낌을 살리면서 시장을 대표할 수 있는 상징적인 간판을 설치할 예정이다.

서울시는 디자인 혁신 전통시장 조성사업으로 한국판 '산타 카테리나' 시장을 만든다는 목표다. 스페인 바르셀로나 산타 카테리나 시장은 폐업 위기에 처했다가 디자인 혁신으로 세계적인 관광 명소가 됐다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기