[날씨]초겨울 날씨에 체감온도 '뚝'…경기·강원 한파특보

월요일인 27일은 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 전날보다 기온이 5∼10도가량 큰 폭으로 떨어졌다.

서울 광화문광장에서 시민들이 두꺼운 옷차림을 한 채 걸어가고 있다.

기상청에 따르면 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다. 경기, 강원, 충북, 경북 일부 지역에는 전날 한파주의보가 발효됐다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.6도, 인천 5.7도, 수원 5.7도, 춘천 4.9도, 강릉 10.2도, 청주 8.8도, 대전 9.6도, 전주 9.8도, 광주 11.4도, 제주 17.2도, 대구 12.1도, 부산 13.6도, 울산 10.5도, 창원 14.4도 등이다. 낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐다.

아침까지 제주도에는 5㎜ 미만의 비가 내리겠고, 아침부터 낮 사이 충남권과 전라권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 전라권 높은 산지에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠고 일부 지역에는 눈이 조금 쌓이겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 예보됐다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m다.





임춘한 기자



