경찰, 이진숙 전 방통위원장 오늘 3차 소환조사

이은서기자

입력2025.10.27 07:26

수정2025.10.27 07:48

공직선거법·국가공무원법 위반 혐의를 받는 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 경찰의 3차 조사가 27일 이뤄진다.

연합뉴스

연합뉴스

서울 영등포경찰서는 이날 오후 1시 이 전 위원장을 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정이라고 밝혔다.


이번 조사는 이 전 위원장이 지난 2일 영장에 의해 체포됐다가 이틀 후 체포적부심사를 거쳐 법원 명령으로 석방된 지 23일 만이다. 이 전 위원장은 구금 상태로 2번의 조사를 받은 바 있다.

이 전 위원장은 지난해 9~10월과 올해 3~4월 보수 성향 유튜브와 페이스북 계정 등을 통해 정치적으로 편향된 발언을 하거나 사전 선거운동을 한 혐의를 받는다.


이 전 위원장은 당시 "민주당이나 좌파 집단은 우리가 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단","보수의 여전사는 참 감사한 말씀으로, 가짜 좌파들하고 싸우는 전사들이 필요하다" 등의 발언을 했다.


이 전 위원장 측은 사실관계 자체를 인정하면서도 2인 체제라 운영이 불가능했던 방통위를 정상화하기 위한 호소였을 뿐 정치적 중립을 어긴 적이 없다는 입장이다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

