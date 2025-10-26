▲최숙자님 별세, 이동진·이동주(한화오션 고문·전 매일경제 정치부장)·이란이·이미아 모친상, 이창욱 장모상 = 26일 서울대학교병원 장례식장 5호실, 발인 28일 오전 7시30분, 장지 서울시립승화원
[부고]이동주(한화오션 고문·전 매일경제 정치부장)씨 모친상
2025년 10월 26일(일)
