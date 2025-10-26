본문 바로가기
부고

[부고]이동주(한화오션 고문·전 매일경제 정치부장)씨 모친상

오지은기자

입력2025.10.26 12:20

▲최숙자님 별세, 이동진·이동주(한화오션 고문·전 매일경제 정치부장)·이란이·이미아 모친상, 이창욱 장모상 = 26일 서울대학교병원 장례식장 5호실, 발인 28일 오전 7시30분, 장지 서울시립승화원





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

