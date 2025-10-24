횡성군, 日 야즈정과 자매결연 20주년 기념현판 제막식 개최

강원특별자치도 횡성군이 자매결연 도시인 일본 야즈정(町)과 교류 20주년을 기념하는 뜻깊은 행사를 열고 상호 협력 강화를 약속했다.

횡성군이 자매결연 도시인 일본 야즈정(町)과 교류 20주년을 기념하는 '자매결연 20주년 기념현판' 제막식을 열고 있다. 횡성군 제공

횡성군은 요시다 히데토 야즈정장을 단장으로 한 대표단 5명을 초청해 지난 23일부터 3박 4일간 교류 일정을 진행했으며, 특히 방문 기간 중인 24일에는 군청 로비에서 '자매결연 20주년 기념현판 제막식'을 비롯한 공식 기념행사를 개최했다.

2005년 자매결연을 맺은 횡성군과 야즈정은 지난 20년간 행정, 문화, 청소년 등 다양한 분야에서 약 130여 차례, 1200여 명에 달하는 상호 방문을 이어오며 깊은 우정과 신뢰를 쌓아왔다.

이날 제막식은 지난 20년간의 교류 성과를 되돌아보고, 양 도시의 새로운 협력 비전을 모색하는 자리로 마련됐다.

공식 만찬은 횡성알프스대영CC에서 열려 야즈정 대표단을 환영했으며, 지난 교류의 발자취를 돌아보는 기념식과 함께 국악공연단 '해랑'의 축하공연이 펼쳐져 20주년의 의미를 더했다.

김명기 횡성군수는 "우리 군은 지난 20년간 야즈정과의 자매결연을 통해 행정 및 민간 분야에서 다양한 협력을 이어왔다"며 "이번 20주년 기념행사를 계기로 앞으로도 양 도시가 함께 성장하고 발전할 수 있는 교류 방안을 지속적으로 모색하고 추진하겠다"고 말했다.

한편, 횡성군은 오는 10월 말 3박 4일간의 일정으로 야즈정 현지에서 열리는 자매결연 20주년 기념행사에도 참석해 교류의 폭을 더욱 넓혀갈 계획이다.





횡성=이종구 기자



