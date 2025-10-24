본문 바로가기
동두천시, 외국인 자녀 보육료 월 15만원으로 확대…차별없는 보육환경 한걸음

이종구기자

입력2025.10.24 10:54

경기 동두천시(시장 박형덕)는 2025년 10월부터 외국인 자녀 보육료 지원단가를 기존 월 10만원에서 15만원으로 확대했다고 24일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

동두천시청 전경. 동두천시 제공

이번 인상은 외국인 가정의 양육 부담을 완화하고, 외국인 아동이 차별 없이 보육서비스를 이용할 수 있도록 하기 위한 조치다.


시비와 도비가 함께 투입되는 이번 사업의 지원 대상은 보호자(1명)와 영유아가 모두 동두천시에 90일 이상 거주하며, 관내 어린이집에 재원 중인 아동이다. 해당 어린이집을 통해 신청할 수 있다.

박형덕 동두천시장은 "내국인과 외국인 아동 간 보육환경 격차를 줄이고, 다문화·외국인 주민이 함께 어울리는 포용적 지역사회를 조성하겠다"라며 "앞으로도 지원대상 확대와 제도 보완을 위해 현장의 의견을 지속적으로 수렴하겠다"라고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

