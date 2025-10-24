본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

베선트 美재무, 트럼프 수행해 내주 방한

오수연기자

입력2025.10.24 10:51

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령을 수행해 한국을 방문한다.


미 재무부는 23일(현지시간) "베선트 장관이 트럼프 대통령과 함께 말레이시아, 일본, 한국을 방문할 예정"이라고 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관. UPI연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무부 장관. UPI연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 미 백악관은 트럼프 대통령이 오는 29~30일 한국을 방문하고 이재명 대통령과 정상회담을 한다고 발표했다. 한국에서 시진핑 중국 국가주석과도 정상회담을 한다. 이에 앞서 말레이시아와 일본도 방문한다.

재무부는 베선트 장관이 말레이시아 방문 중 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 미·중 무역 현안을 논의한다고 밝혔다. 또 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에도 참석할 예정이다. 베선트 장관은 일본 도쿄에서 트럼프 대통령의 국빈 방문 일정에도 동행한다.


한편 트럼프 대통령의 이번 아시아 순방 일정에는 마코 루비오 국무장관도 함께한다. 전날 미 국무부는 루비오 장관이 26~30일 말레이시아, 일본, 한국을 방문한다고 발표했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

"수백억대에 마피아도 연루" NBA 현직 감독·선수 사기도박 일파만파

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

"수달에게 먹이 줘 보세요"…'사람 위한' 실내동물원 여전히 성행

새로운 이슈 보기