본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

파생·채권·외환

원·달러 환율 9.8원 오른 1439.6원 마감

김유리기자

입력2025.10.23 15:42

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 9.8원 오른 1439.6원에 마감했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

배달앱 독과점 그늘…"시장 질서 다시 짜야"

한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나

새로운 이슈 보기