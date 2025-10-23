23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 9.8원 오른 1439.6원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
원·달러 환율 9.8원 오른 1439.6원 마감
2025년 10월 23일(목)
23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 9.8원 오른 1439.6원에 마감했다.
