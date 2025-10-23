HD현대重·HD현대미포, 합병안 주주총회 통과

통합 HD현대중공업 12월 1일 출범

함정·특수선 경쟁력 결집…방산 확대

2035년 매출 37조원 달성 목표로 해

HD현대중공업과 HD현대미포가 합병을 마치고 오는 12월 1일 공식 출범한다. 통합법인명은 'HD현대중공업'이다. 이번 통합은 조선 계열사 간 시너지를 극대화하고 글로벌 방산·특수선 시장 주도권을 확보한다는 전략적 재편으로 평가된다.

두 회사는 23일 열린 임시주주총회에서 '합병계약 체결 승인' 안건을 각각 참석 주주의 98.54%, 87.56% 찬성으로 통과시켰다고 밝혔다. 앞서 공정거래위원회는 지난 9월 두 회사의 합병이 계열사 간 결합으로 지배구조 변화가 없고 경쟁 제한 우려가 없다고 판단해 승인한 바 있다.

HD현대중공업(위)과 HD현대미포 야드 전경.

양사는 지난 8월 K방산 선도와 초격차 기술 확보, 시장 다변화를 목표로 합병 계획을 발표했다. 이번 합병으로 통합 HD현대중공업은 함정 건조 분야에서 중대형 선박 생산 설비와 기술을 한데 모아 글로벌 방산 시장 내 영향력을 확대하겠다는 계획이다. 특히 회사 측은 HD현대미포의 도크·설비 경쟁력과 HD현대중공업의 고난도 함정 기술이 결합되면서 방산 부문 시너지가 극대화될 것으로 기대한다.

특수목적선 분야에서도 쇄빙선 등 고부가 시장 공략에 속도가 붙을 전망이다. 양사는 연구개발(R&D)과 설계 역량을 통합해 기술개발 리스크를 줄이고 환경규제 대응과 신제품 상용화를 앞당길 방침이다.

통합 HD현대중공업은 이번 합병을 통해 2035년까지 매출 37조원을 달성한다는 목표를 제시했다. 방산 부문 10조원을 포함한 목표치다. 이는 2024년 매출(19조원) 대비 약 두 배 수준이다.

HD현대중공업 관계자는 "이번 합병의 필요성과 전략적 효용성을 주주들 역시 인정한 것"이라며 "양사의 역량과 노하우를 총결집해 미래 조선 시장을 지속 선도해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



