영주시, ‘민족통일경북대회’ 개최…통일문화 유공자 56명 표창

풍기인삼축제장서 통일의지 다진 도민 600여명 참석

영주시는 지난 22일 풍기읍 남원천 일대 풍기인삼축제장 주무대에서 '2025 민족통일경상북도대회'와 '제56회 한민족통일문화제전 시상식'을 개최했다고 22일 전했다.

경상북도와 영주시, 민족통일경상북도협의회, 민족통일영주시협의회가 공동 주최·주관한 이번 대회에는 도내 19개 시군 협의회 회원과 영주시민 등 600여명이 참석했다. 참가자들은 민족통일운동 44년의 발자취를 돌아보며 한반도 평화와 번영을 향한 의지를 다졌다.

이 행사는 '2025 경북영주풍기인삼축제'와 '영주장날 농특산물대축제' 기간에 함께 열려 시민과 관광객이 함께 참여하며 통일 공감대 확산과 지역 화합의 의미를 더했다.

본행사에 앞서 평양예술단 특별공연이 식전행사로 진행돼 눈길을 끌고, 이어 개회식, 국민의례, 회원신조 및 결의문 낭독, 대회사·격려사·환영사·축사 등의 순으로 행사가 이어졌다.

이날 통일문화 확산과 지역사회 발전에 기여한 유공자 56명에게 표창이 수여됐다. 수상자는 △장관 표창 3명 △도지사 표창 12명 △민통장 증 6명 △중앙의장 표창 8명 △국회의원 표창 3명 △영주시장 표창 2명 △경북교육감 상장 2명 △도회장 상장 3명 △도회장 표창 17명 등이다.

차기 개최지로는 '영덕군협의회'가 선정됐으며, 참석자 전원이 함께 부른 '우리의 소원' 합창으로 대회의 대미를 장식했다.

이재창 민족통일영주시협의회장은 "도민이 한마음으로 통일의 가치를 되새긴 뜻깊은 시간이었다"며 "현장에서 모인 제안과 열망이 지역의 실천 과제로 이어지도록 협의회가 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 "풍기인삼축제 기간에 대회를 열어 시민과 관광객이 함께하는 자리를 마련했다"며 "이번 행사가 통일문화 확산은 물론 지역경제 활성화에도 기여하길 기대한다"고 강조했다.

민족통일협의회는 통일 기반 조성과 시민 참여 확대를 위해 △청소년 세대 통일역량 강화 △청년·대학생 통일리더 육성 △통일문화 공감사업 △대북 이해 및 탈북민 지원사업 등 다양한 사업을 추진하며 지역 중심의 통일운동을 이어가고 있다.

‘2025 민족통일경북대회 및 한민족통일문화체전' 참석자들이 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>