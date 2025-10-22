[2025국감]유홍준 관장, 방시혁 사진 지적에 "BTS 홍보 기회로 판단"

유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

국립중앙박물관이 연예기획사 하이브와 업무협약(MOU)을 체결한 직후 방시혁 의장과 함께 찍은 사진을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다 삭제한 것과 관련해, 유홍준 국립중앙박물관장이 "생각이 모자랐다"며 사과했다.

22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 진종오 국민의힘 의원은 "국립중앙박물관이 최근 하이브와 업무협약을 맺은 뒤 방시혁 의장과 찍은 사진을 올렸다가 하루 만에 삭제한 것은 부적절했다"고 지적했다.

진 의원은 "방 의장은 2019년 하이브 상장 직전 '상장 계획이 없다'고 발언해 투자자들이 낮은 가격에 주식을 처분하도록 유도했다는 의혹으로 자본시장법 위반 조사를 받고 있으며, 올해 8월에는 출국금지 조치까지 내려졌다"고 했다.

이에 대해 유 관장은 "방탄소년단(BTS) 등을 통해 국립중앙박물관을 세계적으로 알릴 기회를 놓치고 싶지 않았다"며 "업무협약 체결 후 방 의장은 개인적으로 후배이기도 해서 함께 사진을 찍게 됐다"고 설명했다. 두 사람은 서울대 미학과 선후배 사이로 알려져 있다.

유 관장은 이어 "생각이 조금 모자랐다. 이 자리에서 사과드린다"며 "이런 사소한 일로 기관에 누를 끼치지 않도록 하겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



