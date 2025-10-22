창원특례시 진해구, "지역경제 활성화 적극적으로 나섭니다"

착한가격 업소 이용 독려와 방문



경남 창원특례시 진해구는 22일 지역 내 착한가격업소를 방문해 운영자들을 격려하고, 이용 활성화를 위한 다양한 의견을 수렴했다.

정현섭 진해구청장이 착한가격 업소를 이용하고 격력 방문.

이번 방문에는 정현섭 진해구청장이 직접 참여해 업소 관계자들과 직접 소통하며 현장의 생생한 목소리를 들었다.

착한가격 업소는 품질 높은 서비스와 합리적인 가격으로 지역 주민들에게 경제적 혜택을 제공하며, 물가 안정과 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

현재 진해구에는 총 50개의 착한가격업소가 운영되고 있으며, 시는 착한가격 업소에 공공요금 일부를 지원하고, 종량제봉투 제공 등의 혜택을 제공하고 있다.

이날 방문을 통해, 착한가격 업소의 운영 환경을 점검하고, 업주들의 애로사항과 정책적 요구를 청취했다. 업주들은 인건비와 재료비 상승 등 어려운 경제 여건 속에서도 서비스를 유지하는 데 따른 고충을 이야기하며, 홍보와 지원 확대의 필요성을 제기했다.

정현섭 진해구청장은 "착한가격업소는 단순히 저렴한 가격의 서비스를 제공하는 곳에 그치지 않고, 지역사회의 경제적 균형과 상생의 가치를 실현하는 의미 깊은 공간"이라며 "앞으로도 착한가격업소가 지역경제의 중추적 역할을 수행할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



