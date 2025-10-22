본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

렛츠런파크 부산경남, 전국체전 현장서 말산업 홍보

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.22 11:39

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포니 체험·승마 시뮬레이터 운영… 시민 참여형 콘텐츠 ‘호응’

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 지난 17일부터 사흘간 부산 전국체육대회가 열린 아시아드주경기장 인근 홍보관에서 말산업과 렛츠런파크를 알리는 체험 행사를 운영했다.

렛츠런파크 부산경남이 전국체전 현장서 말산업을 홍보하고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공

렛츠런파크 부산경남이 전국체전 현장서 말산업을 홍보하고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공

AD
원본보기 아이콘

렛츠런파크는 이번 행사에서 ▲사회공헌사업·말산업 홍보 ▲승마 시뮬레이터 체험 ▲포니 교감 체험 등 시민 참여형 콘텐츠를 선보이며 방문객들의 발길을 끌었다. 특히 포니 체험존은 실제 포니와 교감하고 사진을 촬영할 수 있어 가족 단위 방문객들로부터 큰 인기를 얻었다.


승마 시뮬레이터 체험존에서는 실제 말의 움직임을 재현한 가상 승마 체험이 가능해 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 색다른 경험을 제공했다. 각 체험 프로그램에는 전문 인력이 상주해 안전한 운영이 이뤄졌다.

엄영석 한국마사회 부산경남지역본부장은 "부산 전국체육대회의 성공적인 개최를 진심으로 응원한다"며 "이번 홍보부스를 통해 시민들이 말과 더욱 친숙해지고, 말산업에 대한 이해도 높이는 계기가 되었길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기