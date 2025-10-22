본문 바로가기
에쓰오일, 서울 마포구 저소득가정에 1억원 전달

오지은기자

입력2025.10.22 09:19

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
교육 지원·복지 향상 위한 후원금

에쓰오일( S-Oil )이 본사가 위치한 서울 마포구 지역사회를 위해 올해도 나눔을 이어갔다.

에쓰오일, 서울 마포구 저소득가정에 1억원 전달
에쓰오일은 22일 마포구청에서 마포인재육성장학재단(이사장 권오범)과 마포복지재단(이사장 이홍주)에 저소득가정 학생과 지역사회 지원을 위해 총 1억원의 장학금 및 복지후원금을 전달했다. 이번 후원은 마포 지역 내 저소득가정의 교육 지원과 복지 향상을 위한 취지로 마련됐다.


류열 에쓰오일 사장은 "에쓰오일의 장학금과 후원금이 어려움을 겪는 학생들과 지역사회에 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 ESG 경영을 실천하는 기업이 되겠다"고 말했다.

에쓰오일은 2012년부터 마포구 내 저소득가정을 위한 장학금과 복지후원금을 매년 지원해왔다. 또 설 명절 떡국 나누기, 추석 송편 나누기, 매월 무료 문화예술공연 개최 등 다양한 나눔 활동을 펼치고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr


