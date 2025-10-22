본문 바로가기
광주 곤지암역세권 2단계 개발사업 본격 추진…2065가구 입주

이영규기자

입력2025.10.22 07:34

곤지암 역세권 2단계 도시개발사업이 본격 추진된다.


경기도는 광주시의 요청에 따라 곤지암역세권(2단계) 도시개발사업의 구역 지정 및 개발계획을 수립했다고 22일 밝혔다.

곤지암역세권(2단계) 도시개발사업은 경강선 곤지암역을 중심축으로 광장, 근린공원, 주차장, 자족 시설을 유기적으로 연계하고, 공동주택을 조화롭게 배치해 2065가구, 4956명을 수용하는 친환경적인 자족도시 주거환경 사업이다.


곤지암 역세권 2단계 도시개발사업 위치도

곤지암 역세권 2단계 도시개발사업 위치도

곤지암역세권(2단계) 도시개발사업은 곤지암역세권(1단계) 도시개발사업에서 부족한 교육, 공원 기반시설(인프라) 확충을 위해 중학교 용지와 근린공원 용지를 계획해 정주 여건을 개선했다.


경기도는 이번 사업이 곤지암읍을 광주시의 중요한 부도심 거점 지역으로 성장시키는 데 기여할 것으로 보고 있다.

김희성 경기도 도시정책과장은 "곤지암역세권(2단계) 도시개발사업은 광주시 역세권의 잠재력을 극대화해 지역 발전을 견인할 핵심 사업이며, 특히 중첩규제로 개발이 어려운 지역 개발의 마중물 역할이 될 것으로 기대된다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
