순천시, '그린바이오센터 건립' 행안부 심사 최종 통과

호남취재본부 이경환기자

입력2025.10.21 16:46

사업비 320억…기업 육성·지원 플랫폼 역할

승주 그린바이오특화 지식산업센터 조감도. 순천시 제공

승주 그린바이오특화 지식산업센터 조감도. 순천시 제공

전남 순천시는 승주에 추진 중인 '그린바이오 특화 지식산업센터' 건립 사업이 지난 20일 행정안전부 중앙투자심사를 최종 통과했다고 21일 밝혔다.


총사업비 320억원(국비 160억원, 도비 48억원, 시비 112억원)이 투입되는 이 사업은 오는 2027년 준공해 2028년 초 운영을 목표로 하고 있다.

현재 사업 대상지(옛 승주다목적회관 부지) 내 건물 철거를 진행 중이며, 완공되는 센터는 바이오 관련 기업들의 입주 공간과 연구시설, GMP 생산시설, 회의실 및 편의시설 등을 갖출 계획이다. 센터가 건립되면 관련 기업 집적과 시설·정책 지원을 통해 기업 성장의 핵심 플랫폼 역할을 수행할 것으로 기대된다.


노관규 시장은 "행안부 투자심사 통과로 사업 추진에 탄력을 받게 됐다"며 "그린바이오 산업을 전략적으로 육성해 양질의 일자리를 만들어 승주에 활력을 불어넣고, 순천의 미래 먹거리로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.


한편 시는 앞으로 옛 승주군청 부지의 '전남도 균형발전 300'과 연계를 통해 원료조달-소재개발-제품화-유통·수출로 이어지는 원스톱 전주기 지원체계를 단계적으로 완성해 나간다는 방침이다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
