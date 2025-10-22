"50억 아파트에 5000만원 보유세" 구윤철 발언에 시장 촉각 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①구윤철 부총리 등 고위 당정 인사들 잇따라 보유세 강화 필요성 언급
②10·15 부동산 대책…실수요자들 대출 한파 현실화 전망
③애플 아이폰17 판매 호조…주가 상승 기대감 커져
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감, 코카콜라·3M·GM '깜짝 실적'
○'M7' 이익, AI 성장 등 힘입어 두자릿수 증가 전망
○금값은 급락…미·중 정상회담 앞 안전자산 선호 약화
Top3 NEWS
■ "50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'
○세율 낮다 vs 부담 크다…기준마다 엇갈리는 보유세 부담
○세금 전가로 전셋값 상승→집값 상승 가능성도
■ 대출한파 현실화…실수요자들 대출 보릿고개 내년까지 이어질 듯
○DSR 강화로 실수요자 체감 '대출절벽' 심화
○내년 금융권 가계대출 여력 10% 줄어
■ 애플, 아이폰17 흥행에 사상 최고가 경신…시총 4조달러 눈앞
○美·中 판매 호조…월가 "주당 315달러 전망"
○아이폰에 AI 기능 도입 지연에 신중론도
그래픽 뉴스 : 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]①
○배달플랫폼은 어떻게 치킨집을 망하게 했나
○프랜차이즈 본사 45% vs 배달앱 26% vs 점주 12%
○하루 300만원 매출…플랫폼 '83만원' 가져가
the Chart : "코스피 대비 16% 초과 수익"… 올해 MSCI 막차 탑승 주인공은
○에이피알·HD현대마린솔루션 만장일치 편입 후보
○5·8월 편입 종목 코스피보다 16% 초과수익
○패시브 자금 수급 주의 이벤트 매매 전략 유효
오늘 핵심 일정
○국내
06:00 생산자물가지수 (MoM) (9월)
○해외
02:00 독일 Buba 발즈의 연설
04:30 미국 연준 윌러 이사의 연설
05:30 미국 석유협회 주간 원유 재고
06:00 미국 장기 해외자본 순거래(8월)
07:00 독일 Buba 총재 나겔l의 연설
08:50 일본 수출액 (YoY) (9월)
08:50 일본 무역수지 (9월)
21:25 유럽 라가르드 중앙은행 총재 연설
23:30 미국 원유재고
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
