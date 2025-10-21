대한항공, 美 아처와 AAM 개발 협력 MOU 체결

대한항공이 20일 오후 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025 행사장에서 미국 도심항공교통 선도 기업 아처 에비에이션과 미래항공교통(AAM) 모델 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 맺었다. 사진은 MOU 서명식에 참석한 임진규 대한항공 항공우주사업본부장(왼쪽에서 세 번째), 유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장(왼쪽에서 두 번째), 박희돈 대한항공 경영전략본부장(왼쪽에서 첫 번째), 애덤 골드스타인 아처 에비에이션 최고경영자 (왼쪽에서 네 번째) 등 양사 주요 관계자가 기념사진을 촬영하는 모습. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공이 미국 도심항공교통 선도 기업 아처 에비에이션(이하 아처)과 미래항공교통(AAM) 모델 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 맺었다고 21일 밝혔다.

MOU 서명식은 전날 오후 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025에서 행사장에서 열렸다. 임진규 대한항공 항공우주사업본부장, 애덤 골드스타인 아처 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 협약으로 양사는 아처의 유인 전기수직이착륙기(eVTOL) '미드나잇'을 시작으로 AAM 기술을 확대 적용할 수 있는 모델을 공동 개발하는 데 합의했다. 양사가 개발한 eVTOL 모델은 필요 물자의 신속한 보급 및 인력 수송 등 임무에 우선 활용할 계획이다.

임 본부장은 "이번 협약은 민간은 물론 군·관을 아우르는 차세대 항공 모빌리티 기술을 선제적으로 확보하는 중요한 계기가 될 것"이라고 했다.

골드스타인 CEO는 "대한항공은 항공우주 분야의 전문성을 갖춘 동시에 미래를 향한 전략적 비전을 갖고 있어 아처의 이상적인 파트너라고 생각한다"며 "양사의 강점을 결합해 한국에 최적화된 AAM 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



