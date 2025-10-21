본문 바로가기
태극낭자, 안방에서 어게인 2018

노우래기자

입력2025.10.21 11:00

한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 출격
김효주, 유해란, 고진영, 최혜진 출전
7년 만에 여자 골프 국가대항전 우승 도전

태국낭자들이 뭉쳤다.


7년 만에 최고의 자리에 서기 위해서다. 미국여자프로골프협회(LPGA)가 주관하고 한화의 금융계열사 공동브랜드인 라이프플러스(LIFEPLUS)가 후원하는 세계 유일의 여자 골프 국가 대항전인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운이 오는 23일 경기도 고양시 뉴코리아CC에서 열린다.

김효주, 유해란, 고진영, 최혜진(왼쪽부터)이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 한국 대표로 출전에 우승을 노린다. 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 조직위 제공

김효주, 유해란, 고진영, 최혜진(왼쪽부터)이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 한국 대표로 출전에 우승을 노린다. 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 조직위 제공

원본보기 아이콘

2018년 이후 7년 만에 다시 한국에서 개최되는 대회다. 한국과 디펜딩 챔피언 태국, 미국, 일본, 호주, 중국, 스웨덴, 월드 등 8개팀 32명이 출전해 우승을 다툰다. 대회는 나흘 동안 펼쳐진다. 사흘 동안 포볼, 최종일 싱글 매치와 포섬을 통해 우승팀을 가린다.

한국은 김효주와 유해란, 고진영, 최혜진이 등판한다. 김효주와 유해란은 올해 LPGA 투어에서 1승씩을 올린 선수다. 한국은 이번 대회를 통해 2018년 대회 우승의 영광을 재현하겠다는 각오다.


이 대회에 처음 출전하는 유해란은 "대한민국을 대표해 국가대항전에 나간다고 생각하니 벌써부터 설레고 기대된다"라며 "오랜만에 한국에서 열리는 만큼, 국내 팬들 앞에서 멋진 팀플레이를 펼쳐 꼭 트로피를 되찾아올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
