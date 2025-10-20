성남시, 국토부 주택시장 안정화 대책 우려…정비사업 추진 차질 불가피

성남시, 조정대상지역·투기과열지구 지정

성남시 정비사업 추진에 악영향 전망

신상진 시장 "행정 역량 총동원…안정적으로 추진되게 할 것"

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 15일 국토교통부가 발표한 '주택시장 안정화 대책'과 관련해 "1기 신도시 분당 및 원도심 재개발·재건축 등 주요 정비사업의 추진 지연될 우려가 크다"며 깊은 우려를 표명했다.

이번 대책으로 성남시 전 지역이 '조정대상지역', '투기과열지구', '토지거래허가구역'으로 새롭게 지정되면서 정비사업이 활발히 추진 중인 성남시는 각종 규제의 추가 적용을 받게 됐다. 이에 따라 △조합원 지위양도 제한 △실거주 의무 강화 △대출한도 축소 등으로 인해 사업 추진 속도가 늦어지고 주민들의 재정적 부담이 커질 것으로 전망된다.

특히 분당신도시의 경우 지난 9월 25일 국토교통부가 발표한 '1기 신도시 정비사업 후속 추진방안'에서 이미 재건축 물량의 이월 금지로 사업 지연 우려가 제기된 상황에서 이번 규제지역 확대 지정은 정부가 강조한 '주택공급 확대 및 사업 속도 제고' 기조와도 상충되는 조치로 보인다.

성남시 관계자는 "규제지역 신규 지정이 단기적으로 투기 수요를 억제하는 효과가 있을 수 있으나, 장기적으로는 정비사업 추진 동력을 약화시켜 사업비 상승을 초래할 수 있다"며 "이는 다시 분양가 상승과 공급 지연으로 이어져 주택시장의 악순환을 초래할 우려가 있다"고 밝혔다.

신상진 성남시장은 "정부의 주택시장 안정화 대책이 공급 확대보다는 규제 강화에 초점이 맞춰져 있어 안타깝다"며 "성남시의 경우 이미 원도심 및 분당신도시를 중심으로 정비사업이 활발히 추진되고 있는 만큼, 타 지자체보다 규제의 충격파가 더 크다"고 지적했다.

이어 "교통·입지 여건이 우수한 성남시의 경쟁력을 기반으로 모든 행정 역량을 총동원해 정비사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





