대한항공-L3해리스, '하늘 위 지휘소' 항공통제기 2차 사업 수주

군, 항공통제기 4대 2032년까지 공급받기로

대한항공은 지난달 말 방위사업청의 '항공통제기 2차 사업' 사업수행업체로 대한항공-L3해리스 컨소시엄이 선정됐다고 20일 밝혔다. 항공통제기는 고성능 레이더를 탑재해 '날아다니는 레이더 겸 지휘소'로 평가받는 주요 항공 자산이다. 국토 전역에서 주요 목표물을 탐지·분석하고, 공중에서 실시간으로 군의 작전을 지휘통제 하는 역할을 수행한다.

주 계약자인 미국 방산업체 L3해리스는 대한항공 및 이스라엘의 IAI ELTA와 협력해 우리 공군이 원하는 항공통제기(AEW&C) 4대를 2032년까지 공급한다.

대한항공은 국내 협력업체로서 기본 항공기인 봄바디어사의 Global 6500 4대를 구매해 L3해리스에 제공하고 1, 2호기 공동개발 및 3, 4호기 국내 개조를 담당한다. 전자전기 사업 포함 6대의 항공기를 구매하게 될 예정이다.

항공 통제 임무를 위해 개조된 고고도 장거리 비즈니스 제트기는 인공지능(AI) 기반의 최첨단 레이더 기술을 사용해 공중 전투 관리를 지원한다. 더 높은 고도에서 더 빠르고 더 오래 비행하지만, 낮은 비용으로 영공 방위를 담당하게 된다.

대한항공 관계자는 "이번 항공통제기 사업을 통해 최신 특수임무 항공기의 개조·통합 및 정비 기술을 확보하고, 국내 항공산업의 선도 기업으로서 국방력 강화를 위한 대형 특수임무 항공기 산업 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





