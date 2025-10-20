차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기

연일 랠리에 차익실현 욕구 누적

美경제지표 발표 및 기업 실적 주목

강보합 출발한 코스피가 장 초반 숨 고르는 모습이다. 연일 거듭된 상승에 따른 차익실현 욕구가 쌓인 한편 이번 주 미국 경제지표 발표와 국내외 기업 실적발표, 다음 주 연방 공개시장위원회(FOMC)의 분위기를 주목하면서 관망하는 분위기다.

20일 코스피는 전 거래일 대비 0.71% 오른 3775.40으로 출발했다. 이후 장 초반 약보합세로 돌아서면서 3740대로 내려왔다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 2762억원, 2088억원을 순매도했다. 개인은 4729억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락했다. 유통(-1.58%), 화학(-1.35%), 전기·가스(-1.07%), 전기·전자(-1.05%) 등 장 초반 1% 넘게 떨어진 업종도 다수였다. 제약(1.34%), 운송장비·부품(0.86%) 등 일부 업종만 강세를 보였다.

시가총액 상위 10위 종목도 다소 약세를 보였다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 4,500 등락률 -1.04% 거래량 135,435 전일가 434,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 "리튬이온전지 열폭주 막는다"…LG엔솔-포스텍·성균관대, 전해질 기술 개발3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세[특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.5%)의 낙폭이 가장 컸고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 700 등락률 -0.72% 거래량 7,001,823 전일가 97,900 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각[마켓 ING]3700선 올라선 코스피, 높아진 밸류에이션 부담3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.8%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 2,336,031 전일가 80,200 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각정책 모멘텀 살아난 국내 증시…고액자산가도 다시 담는다'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 -0.44% 거래량 154,743 전일가 114,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승6·27 규제 영향 본격화…9월 가계대출 증가폭 1.1조에 그쳐코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 113,600 전일대비 1,500 등락률 +1.34% 거래량 465,968 전일가 112,100 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 기아, 'ADEX 2025'서 타스만 군용 지휘차 실물 공개[클릭 e종목]"현대차, 관세 불확실성 해소 임박…코스피 추격 본격화"기아, 광명시와 전기차 커뮤니티 카셰어링 솔루션 도입 전 종목 시세 보기 close (-0.3%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 2,000 등락률 +0.82% 거래량 562,558 전일가 243,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 제네시스, 2026 GV70 출시…소음·진동 낮춰현대차, 'TCR 월드투어' 한국 첫 경기서 우승[클릭 e종목]"현대차, 관세 불확실성 해소 임박…코스피 추격 본격화" 전 종목 시세 보기 close (-0.2%) 등이 뒤를 이었다. 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 943,000 전일대비 31,000 등락률 +3.40% 거래량 80,666 전일가 912,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능역대급 강세장 시총 경쟁 승자는 '두산에너빌리티' 전 종목 시세 보기 close (3.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,133,000 전일대비 16,000 등락률 +1.43% 거래량 35,230 전일가 1,117,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 [특징주]삼성바이오로직스, 실적 기대감에 6일 연속 상승[클릭e종목]삼성바이오로직스 '공장 풀가동' 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (2.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 477,000 전일대비 11,500 등락률 +2.47% 거래량 1,316,153 전일가 465,500 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세외국인·반도체가 상승세 주도…4000 가시권 전 종목 시세 보기 close (0.7%) 등은 올랐다.

코스닥은 전 거래일보다 0.63% 오른 864.98로 정규장 거래를 시작했다. 이후 장 초반 869.87까지 올랐다.

코스닥 시장에서도 개인 홀로 274억원 순매수를 보였다. 외국인과 기관은 각각 70억원, 118억원을 순매도했다.

코스피와 달리 대부분 상승한 업종이 다수였다. 섬유·의류 업종은 4.21%로 가장 상승 폭이 컸다. 제약(2.63%), 일반서비스(1.44%), 출판·매체복제(1.34%), 기계·장비(0.99%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 종이·목재(-1.98%), 금융(-1.56%), 화학(-1.26%), 비금속(-1.12%), 전기·전자(-1.04%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 269,500 전일대비 16,000 등락률 +6.31% 거래량 109,637 전일가 253,500 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (7.6%)과 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 599,000 전일대비 47,000 등락률 +8.51% 거래량 58,187 전일가 552,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 [특징주]12개 분기 연속 최대 실적 전망…파마리서치, 6%↑3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발 전 종목 시세 보기 close (7.6%)는 무려 7%대 상승을 보였다. 이어 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 137,900 전일대비 6,300 등락률 +4.79% 거래량 201,432 전일가 131,600 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세미·중 갈등 재점화에 3560선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.8%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 88,700 전일대비 2,900 등락률 +3.38% 거래량 217,002 전일가 85,800 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (2.8%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 342,000 전일대비 10,500 등락률 +3.17% 거래량 84,819 전일가 331,500 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 레버리지 투자를 고려 중? 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금 활용 가능'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (1.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 441,500 전일대비 8,500 등락률 +1.96% 거래량 93,380 전일가 433,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등의 순으로 상승 폭이 컸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,900 전일대비 3,100 등락률 -1.93% 거래량 594,820 전일가 161,000 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 [특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (-4.1%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 74,300 전일대비 1,000 등락률 +1.36% 거래량 2,782,945 전일가 73,300 2025.10.20 09:53 기준 관련기사 국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각에코프로, 임직원 2400명에 자사주 24만주 지급3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.0%)만 떨어졌다.

한편 오는 24일에는 9월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정이다. 미 연방정부 셧다운으로 예정보다 발표 시점이 9일 늦어졌다. 이달 28~29일 열리는 연방준비제도(Fed)의 공개시장위원회(FOMC) 직전 공개되면서 향후 기준금리 인하 여부에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한 테슬라, 넷플릭스, 코카콜라, IBM 등 미국 대형 기업들의 실적 발표도 예정돼 있다. 국내에서는 현대차(23일), 기아(24일) 등이 3분기 실적을 공개한다.

