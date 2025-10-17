본문 바로가기
[내일날씨]전국 흐리고 '비'…남부지방 돌풍 주의

임춘한기자

입력2025.10.17 20:05

낮 최고기온 17∼25도

토요일인 18일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.


서울 중구 명동거리에서 시민 및 외국인관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

서울 중구 명동거리에서 시민 및 외국인관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이틀간 예상 강수량은 서해5도·충북·전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기 10∼40㎜, 강원 영동 20∼70㎜, 강원 영서·부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 10∼40㎜다. 남부지방과 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 13∼21도, 낮 최고기온은 17∼25도로 예보됐다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ로 예측된다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

