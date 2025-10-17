항공·관광·의료… 한일 연안도시 뭉친다… 부산시, 나가사키 교류협력 논의

박형준 부산시장, 일본 나가사키현 지사 접견

한일 해협을 마주한 연안도시끼리 뭉칩시다.

부산시(시장 박형준)는 지난 16일 시청에서 박형준 시장과 오이시 겐고(大石 賢吾) 일본 나가사키현 지사를 비롯한 대표단이 만나 부산-나가사키현 간 교류 및 협력 방안을 논의했다고 17일 알렸다.

이번 방문은 지난 4월과 8월 바바 유코(馬場裕子) 나가사키현 부지사의 부산 방문에 이어 양 지역 간 실질적 협력 강화를 위한 논의를 이어가기 위해 마련됐다.

박형준 부산시장이 부산시를 방문한 오이시 겐고 일본 나가사키현 지사와 악수하고 있다.

박형준 시장은 "일본 도시들과 협력을 위해서는 나가사키현과 같은 한일해협 연안 도시들과의 교류가 특히 중요하다"고 강조했다. 시와 나가사키현은 지난 7월 '2025년도 우호교류 항목 협의서'를 체결했으며 항공 노선 정보 공유, 관광 분야 협력 확대 등을 이어오고 있다. 지난해 양 도시는 우호협력도시 체결 10주년을 맞았으며 올해도 조선통신사 문화교류, 한중일 다자간 협력사업 등 다양한 공동 사업을 추진하고 있다.

박 시장은 "17일 개막하는 제106회 전국체육대회를 비롯해 10~11월 부산에서는 다양한 국제 행사가 열린다"며 "많은 나가사키현 관광객이 부산의 가을을 즐기길 바란다"고 말했다.

또 "정책 교류와 정보 공유를 통해 양 도시의 번영을 도모할 수 있을 것"이라며 의료, 관광 등 부산의 주요 정책을 소개하고 나가사키현의 사례를 들었다. 이어 "부산이 2028 세계디자인수도로 지정된 만큼 디자인산업과 도시 브랜드 분야에서도 협력 여지가 크다"고 덧붙였다.

오이시 겐고 지사는 "부산과 나가사키 간 직항 노선이 개설되면 양 지역 관광객 교류가 활발해질 것"이라며 "더 많은 시민이 서로 편리하게 왕래할 수 있길 기대한다"고 말했다.

현재 부산-나가사키 간 에어부산 부정기편은 10월 연휴 기간 ▲1~2일 ▲4~5일 ▲7~8일 ▲10~11일 등 일정으로 운항됐다. 오이시 지사는 나가사키현의 의료 지원 정책을 소개하며 부산의 관련 정책에도 깊은 관심을 보였다.

박형준 시장은 "올해는 한일국교정상화 60주년을 맞는 뜻깊은 해로 일본 주요 도시들과의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



