미래에셋생명, 2025년 신입사원 공개채용

최동현기자

입력2025.10.17 09:27

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋생명이 올해 하반기 대졸 신입사원 채용을 진행한다고 17일 밝혔다.


이번 채용은 17일부터 31일까지 진행된다. 모집 분야는 ▲DX(데이터분석·생성형 AI) ▲IT(개발·운영) ▲상품·계리 등 3개 직군이다.

지원 자격은 4년제 대학 학위 이상 소지자 또는 근무가 가능한 졸업예정자다.


전형 절차는 서류전형, AI 역량검사, 1차 크루 인터뷰(현업 선배와의 대화 형식 면접) 진행 후 관리자 면접이 순차적으로 진행된다. 2차 최종면접을 거쳐 최종 입사가 확정될 예정이다.


미래에셋생명 본사. 미래에셋생명

지원서는 접수 기간 내 미래에셋 채용 홈페이지를 통해 제출할 수 있다. 또한 채용공고 하단의 QR코드를 통해 선배 직원들의 직무 경험담과 1년차 신입사원 인터뷰 영상을 확인할 수 있다.

민영웅 미래에셋생명 인사팀장은 "보험의 미래를 선도할 디지털 감각과 열린 사고를 지닌 인재들의 많은 지원을 기대한다"며 "미래에셋생명은 함께 일하는 선배 직원이 면접에 직접 참여하는 등 젊은 인재들이 즐겁게 일하고 서로를 존중하며 협력할 수 있는 조직문화를 만들고 있다"고 전했다.


미래에셋생명은 업무역량과 만족도 향상을 위한 ▲유연근무제 ▲직무관련 자격증 취득지원 ▲매년 건강검진 지원 ▲장기근속 포상 운영 ▲자녀 교육보조금 및 학자금 지원 ▲여름 휴가비 및 회사 콘도 지원 등 다양한 복리후생을 제공한다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
