하동서 이동목욕차가 화물차 추돌 후 5m 추락 … 40대 여성 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.16 18:41

소방대원들이 추락한 이동식 목욕차에서 탑승자들을 구조하고 있다. 경남소방본부 제공

소방대원들이 추락한 이동식 목욕차에서 탑승자들을 구조하고 있다. 경남소방본부 제공

16일 오전 8시 37분께 경남 하동군 하동읍의 한 주유소 앞 왕복 2차선 국도를 달리던 이동식 목욕차가 앞서 달리던 1t 화물차를 들이받았다.


이 사고로 목욕차가 도로 오른쪽 5m 아래 강 둔치로 추락했고 화물차는 왼쪽에 있던 옹벽을 들이받고 멈춰 섰다.

목욕차 조수석에 타고 있던 지역 자활센터 근로자 40대 여성 A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 유명을 달리했다.


이동식 목욕차 운전사 60대 B 씨와 다른 동승자 50대 여성 C 씨, 화물차 운전자 60대 D 씨 등 3명은 경상을 입고 병원에 이송됐다.


경찰은 이동식 목욕차가 중앙선을 침범해 추월하다 맞은 편에서 오는 차량을 보고 원래 차선에 돌아가려던 과정에서 사고를 낸 것으로 보고 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
