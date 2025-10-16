본문 바로가기
캄보디아에 수사공조 34건 요청했지만…회신 8건뿐

이성민기자

입력2025.10.16 18:30

국제공조 요청 가장 많이 한 곳은 中

올 한 해 경찰이 인터폴(국제형사경찰기구)을 통해 캄보디아에 요청한 국제공조가 30건이 넘지만 극히 일부만 회신이 온 것으로 나타났다.


16일 국회 행정안전위원회 소속 조국혁신당 정춘생 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 경찰은 1월부터 지난 15일까지 캄보디아에 34건의 국제공조를 요청했다.

16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지로 알려진 '망고단지'의 모습. 연합뉴스

혐의별로 보면 보이스피싱 등 경제 범죄가 26건으로 가장 많았고, 약취유인 4건, 성범죄 2건, 폭행·협박·상해 1건, 강도·절도 1건이었다. 이중 캄보디아 측의 회신은 8건(23.5%)에 그쳤다. 보이스피싱 6건, 약취 유인 2건이다.

경찰이 가장 많이 국제 공조를 요청한 곳은 중국으로 85건이었다. 보이스피싱 등 경제 범죄가 45건으로 가장 많았다. 캄보디아와 국경을 접하고 있는 베트남에 대한 공조 요청은 62건이었으며, 다른 접경국 태국은 11건이었다. 캄보디아를 제외한 다른 국가들의 회신율은 경찰이 집계하지 않고 있다.


정 의원은 "보이스피싱을 비롯해 성범죄, 폭행·협박 등의 범죄가 캄보디아는 물론 해외 국가에서도 심각한 상황"이라며 "국제 수사 대응과 공조가 절실하다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
